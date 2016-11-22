На Прикарпатті секретар Коломийської міської ради збив насмерть двох пенсіонерів
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вчора, 21 листопада, в с.Одаї Тисменицького району на трасі між Івано-Франківськом та Коломиєю водій автомобіля Audi A6 здійснив наїзд на двох пенсіонерів, один з яких від отриманих травм загинув. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі обласної поліції.
Другий пішохід помер по дорозі до Тисменицької міської лікарні. Варто зазначити, що ДТП сталася на неосвітленій ділянці проїзної частини.
Як виявилось, за кермом легковика знаходився секретар Коломийської МР та викладач місцевої ДЮСШ Любомир Жупанський.
Нагадаємо, cмертельна ДТП сталася вночі в Києві на Окружній, так автомобіль BMW занесло на зустрічну смугу через газон.