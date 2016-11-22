На Прикарпатті секретар Коломийської міської ради збив насмерть двох пенсіонерів

Другий пішохід помер по дорозі до Тисменицької міської лікарні. Варто зазначити, що ДТП сталася на неосвітленій ділянці проїзної частини.

Як виявилось, за кермом легковика знаходився секретар Коломийської МР та викладач місцевої ДЮСШ Любомир Жупанський.

Нагадаємо, cмертельна ДТП сталася вночі в Києві на Окружній, так автомобіль BMW занесло на зустрічну смугу через газон.