При пожаре в наркодиспансере в Баку погибли около 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. После пожара в наркологическом диспансере в Баку найдены 26 тел погибших. Об этом со ссылкой на данные объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Азербайджана сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.
Пожар произошел рано утром 2 марта. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС страны.
Очевидцы сообщали, что пожарные не могли проникнуть в здание, так как возгорание усиливалось из-за сильного ветра.
В минздраве Азербайджана сообщили об эвакуации свыше 30 человек.
Напомним, 2 марта взрыв произошел в афганской столице Кабуле, были ранены четыре мирных жителя.