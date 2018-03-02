На пожежі в наркодиспансері в Баку загинули близько 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Після пожежі в наркологічному диспансері у Баку знайдено 26 тіл загиблих. Про це з посиланням на дані об'єднання судово-медичної експертизи і патологічної анатомії МОЗ Азербайджану повідомляє Эхо Кавказа, передає УНН.
Пожежа сталася рано вранці 2 березня. На місці події працюють пожежники і рятувальники МНС країни.
Очевидці повідомляли, що пожежники не могли проникнути в будівлю, оскільки загоряння посилювалося через сильний вітер.
У МОЗ Азербайджану повідомили про евакуацію понад 30 осіб.
Нагадаємо, 2 березня вибух стався в афганській столиці Кабулі, були поранені чотири мирних жителі.