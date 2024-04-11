На Полтавщине за сутки тревога длилась более 10 часов: без разрушений инфраструктуры и пострадавших - ОВА

В Полтавской области за прошедшие сутки воздушную тревогу объявляли 7 раз, она длилась всего более 10 часов, обошлось без разрушений инфраструктуры и пострадавших, сообщил в четверг председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

За последние сутки в области объявляли воздушную тревогу 7 раз, которая в целом длилась более 10 часов. Спасибо нашим Силам обороны за защиту. К счастью, в области без разрушений инфраструктуры и пострадавших - написал Пронин в Telegram.

Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним

В результате вражеской атаки на Полтавскую область 8 апреля количество пострадавших увеличилось до 16 человек, среди них - 4 детей в возрасте от 5 до 11 лет, были обесточены дома и нанесен материальный ущерб.