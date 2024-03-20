На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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poltavaПолтава
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  55805 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  65401 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  113130 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  129523 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131662 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127318 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125037 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  235122 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142903 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134611 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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18 марта 2024, 18:47  •  235122 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

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18 марта 2024, 13:13  •  212180 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  354391 просмотра

На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек

В Полтавской области количество случаев заболевания ветряной оспой за последнюю неделю выросло почти в десять раз: 188 человек заболели, из них 10 взрослых, остальные - дети.

Общество •   •  9340 просмотра
На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек

На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека

Прабово Субианто, бывший генерал и министр обороны, победил на президентских выборах в Индонезии с 58,6% голосов, получив 96 миллионов голосов. Оппоненты обвинили его и действующего президента Джоко Видодо в фальсификации выборов и непотизме.

Новости Мира •   •  9722 просмотра
На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека

10 тысяч документов за полгода: в Минцифре отчитались о работе онлайн-сервисов для моряков

Министерство цифровой трансформации сообщило, что онлайн-сервисы для моряков на портале "Дія" стали популярными, позволяя прозрачно проводить сертификацию и выдачу квалификационных документов без посредников, экономя 150 миллионов долларов ежегодно для государственного бюджета.

Общество •   •  9514 просмотра
10 тысяч документов за полгода: в Минцифре отчитались о работе онлайн-сервисов для моряков

Нидерланды вернули Украине археологические артефакты, которые незаконно вывезли из страны

Нидерланды вернули восемь незаконно вывезенных из Украины археологических артефактов, среди которых наконечники копий и стрел, датируемые от римских времен до средневековья, в посольство Украины в Нидерландах.

Общество •   •  8501 просмотра
Нидерланды вернули Украине археологические артефакты, которые незаконно вывезли из страны

Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

В результате российских обстрелов Никопольского района в течение дня был ранен человек, повреждены дома, автомобили, линии электропередач и газопровод.

Война •   •  10808 просмотра
Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти

В 2023 году Spotify выплатил более 9 миллиардов долларов роялти, что почти втрое больше, чем в 2017 году, причем более половины из них ушло независимым артистам и неанглоязычным каталогам.

Экономика •   •  10789 просмотра
Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти

Вечером временно не будет работать реестр деклараций: технические работы

20 марта 2024 года с 22:30 до 23:30 будет частично ограничен доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в связи с программно-техническим обслуживанием.

Общество •   •  12032 просмотра
Вечером временно не будет работать реестр деклараций: технические работы

Пассажиры, которые из-за протестов в Польше опоздали на вокзал, могут воспользоваться другими рейсами - Укрзализныця

Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезд из-за протестов фермеров в Польше, сесть на другой поезд в Украину по имеющимся билетам из Перемышля, Люблина и Хелма.

Общество •   •  9602 просмотра
Пассажиры, которые из-за протестов в Польше опоздали на вокзал, могут воспользоваться другими рейсами - Укрзализныця

Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков

Украина предлагает ввести дополнительное специальное налогообложение на экспорт российской нефти, газа, алмазов и другого сырья после победы, чтобы покрыть убытки, нанесенные российской агрессией, и настаивает на конфискации около 300 миллиардов долларов из замороженных суверенных активов России для восстановления Украины.

Война •   •  16491 просмотра
Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков

Ситуация на поле боя и евроатлантические стремления Украины: Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

Президент Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Оллонгреном, поблагодарил Нидерланды за военную помощь на сумму 2 млрд евро в 2024 году и истребители F-16, а также обсудил усиление противовоздушной обороны Украины, артиллерии, бронетехники и беспилотников.

Война •   •  13571 просмотра
Ситуация на поле боя и евроатлантические стремления Украины: Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов