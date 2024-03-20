На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек

В Полтавской области возросло количество больных ветряной оспой. За неделю ее диагностировали у 188 человек. Это почти в 10 раз больше, чем раньше. Об этом во время брифинга 20 марта сообщил эпидемиолог областного центра контроля и профилактики болезней Александр Перцевый, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

На Полтавщине с начала марта увеличивается количество пациентов с ветряной оспой. За неделю инфицированных было 188, из них 10 взрослых, а остальные - дети. Ранее еженедельно выявляли до 20 больных, рассказал эпидемиолог областного центра контроля и профилактики болезней Александр Перцевый.

"В Полтавской области с начала марта регистрируется большое количество заболевших ветряной оспой. За 9-ю неделю это было 134 человека, за 10-ю - 193", - продолжил эпидемиолог областного центра контроля и профилактики болезней Александр Перцевый.