В Полтавской области в результате столкновения грузовика и легковушки пострадали дети
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Полтавской области в результате столкновения легковушки и грузовика травмирован мужчина и двое несовершеннолетних. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области, передает УНН.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 28-го июля, около 22:00 на автодороге Кременчуг - Черкассы в пределах села Липовое Глобинского района.
"Так, 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21099", при движении в направлении города Черкассы, совершил столкновение со встречным автомобилем "Scania", за рулем которого находился 30-летний житель Днепропетровской области", - рассказали в полиции.
В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки возрастом 3 и 10 лет получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие в Рокитновском районе унесла жизни 18-летнего юноши, а в Здолбуновском - 48-летней женщины.