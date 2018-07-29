На Полтавщині внаслідок зіткнення вантажівки та легкова постраждали діти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Полтавській області у результаті зіткнення легковика та вантажівки травмовано чоловіка та двоє неповнолітніх. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області, передає УНН.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 28-го липня, близько 22:00 на автомобільній дорозі Кременчук — Черкаси у межах села Липове Глобинського району.
“Так, 35-річний водій автомобіля „ВАЗ 21099“, під час руху у напрямку міста Черкаси, скоїв зіткнення із зустрічним автомобілем „Scania“, за кермом якого перебував 30-річний мешканець Дніпропетровської області”, — розповіли у поліції.
Унаслідок аварії водій та двоє неповнолітніх пасажирів легковика віком 3 та 10 років отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичної установи.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода у Рокитнівському районі забрала життя 18-річного юнака, а у Здолбунівському — 48-річної жінки.