На Покровском направлении наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки - Генштаб
Киев • УНН
Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении вблизи Новоалександровки. Всего за прошедшие сутки на фронте состоялось 146 боевых столкновений.
За прошедшие сутки на фронте состоялось 146 боевых столкновений. Активнее всего российские войска в очередной раз штурмовали на Покровском направлении, где произошло 42 боя. Там наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 11 июля, передает УНН.
Детали
По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением девять ракет, а также 56 авиаударов с использованием 68 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, в том числе 116 - с использованием реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ/РЛС.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.
На Северском направлении украинские защитники отражали 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Раздоловки и Выемки.
На Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Клищеевки.
На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецка и Делиевки.
На Покровском направлении нашими защитниками отражено 42 штурмовые действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая, Юрьевка, Евгеновка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 12 атак возле Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, Дальнего, Невского и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки.
На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.
На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Роботино.
На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели на левом берегу Днепра в районе Крынок.
Также в Генштабе указали, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями, по данным Генштаба противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - отметили в Генеральном штабе.
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