На Покровском направлении наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте состоялось 146 боевых столкновений. Активнее всего российские войска в очередной раз штурмовали на Покровском направлении, где произошло 42 боя. Там наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 11 июля, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением девять ракет, а также 56 авиаударов с использованием 68 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, в том числе 116 - с использованием реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ/РЛС.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.

На Северском направлении украинские защитники отражали 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Клищеевки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецка и Делиевки.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 42 штурмовые действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая, Юрьевка, Евгеновка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 12 атак возле Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, Дальнего, Невского и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели на левом берегу Днепра в районе Крынок.

Также в Генштабе указали, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, по данным Генштаба противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - отметили в Генеральном штабе.

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