На подступах к парламенту Великобритании перекрыли дорогу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На дальних подступах к парламенту Великобритании в Лондоне перекрыли дорогу. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист Богдан Цюпин, передает УНН.
"Дорога для транспорта перекрыта уже на дальних подступах к парламенту", - сообщил журналист.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.