На подступах к парламенту Великобритании перекрыли дорогу

"Дорога для транспорта перекрыта уже на дальних подступах к парламенту", - сообщил журналист.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.

П.Климкин осудил атаку возле парламента Великобритании.