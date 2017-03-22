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На підступах до парламенту Великобританії перекрили дорогу

На підступах до парламенту Великобританії перекрили дорогу

Київ • УНН

 • 8750 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. На далеких підступах до парламенту Великої Британії у Лондоні перекрили дорогу. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив журналіст Богдан Цюпин, передає УНН.

“Дорога для транспорту перекрита вже на далеких підступах до парламенту”, — повідомив журналіст.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.

П.Клімкін засудив атаку біля парламенту Великобританії.

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