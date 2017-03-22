На підступах до парламенту Великобританії перекрили дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На далеких підступах до парламенту Великої Британії у Лондоні перекрили дорогу. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив журналіст Богдан Цюпин, передає УНН.
“Дорога для транспорту перекрита вже на далеких підступах до парламенту”, — повідомив журналіст.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.