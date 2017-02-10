На первой встрече Ф.Могерини и госсекретарь США Р.Тиллерсон обсудили Украину и РФ

В сообщении европейского внешнеполитического ведомства сказано, что на встрече обсуждались "транс-атлантические отношения, противодействие терроризму, укрепления европейской безопасности. Также, отношения с Россией, ядерная сделка с Ираном, кризисы в Украине и Сирии ".

Отметим, что визит Ф.Могерини в Вашингтон продлится 9-10 февраля и является первым с момента вступления Дональда Трампа на пост президента США.