На первой встрече Ф.Могерини и госсекретарь США Р.Тиллерсон обсудили Украину и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Вашингтоне состоялась первая встреча главы европейской дипломатии Могерини и недавно утвержденного в должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Во время нее стороны подробно обсудили такие вопросы как терроризм, отношения с Россией, Украиной и ядерное соглашение с Ираном, передает УНН со ссылкой на Reuters .
В сообщении европейского внешнеполитического ведомства сказано, что на встрече обсуждались "транс-атлантические отношения, противодействие терроризму, укрепления европейской безопасности. Также, отношения с Россией, ядерная сделка с Ираном, кризисы в Украине и Сирии ".
Отметим, что визит Ф.Могерини в Вашингтон продлится 9-10 февраля и является первым с момента вступления Дональда Трампа на пост президента США.