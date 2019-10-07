На парламентских выборах в Португалии уверенно побеждают социалисты

Так, согласно прогнозам телеканала, основанный на данных экзит-пола, социалисты набирают от 36 до 40 процентов голосов, оппозиционная Социал-демократическая партия может получить от 24 до 28 процентов, Левый блок — от 9 до 12 процентов голосов, коммунисты — от 5 до 7 процентов, а христианские демократы — от 2,4 до 5 процентов. Явка на выборах составила 48,5 — 52,5 процента, что является рекордно низким показателем, отмечает агентство АР.

Прогноз государственного телеканала RTP дает Социалистической партии от 34 до 39 процентов. Как отмечает агентство dpa, социалистам, очевидно, не удастся получить абсолютное большинство — пока они претендуют на от 104-х до 112 мандатов в 230-местном парламенте. В предыдущем созыве они имели 86 мест. Социалисты четыре года назад сформировали правительство меньшинства при поддержке коммунистов и Левого блока.

Напомним, опросы свидетельствовали, что Социалистическую партию нынешнего премьер-министра страны Антониу Кошты были готовы поддержать около 38 процентов избирателей.

В последние годы правительство Португалии, пережила серьезный экономический кризис, который придерживался политики сбережения. Однако впоследствии Антониу Кошта начал увеличивать социальные и другие расходы. Благодаря туризму экономическое положение страны также улучшается.

Напомним, на парламентских выборах в Косово объявили первые результаты экзит-полов.