На параде в российском Курске перевернулся танк Т-34
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В четверг после парада в Курске по случаю 75-летия победы в Курской битве перевернулся танк Т-34, механик-водитель не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"23 августа около 12:10 по московскому времени в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал", - сообщили в пресс-службе.
Ремонтное подразделение, прибывшее на место, оперативно погрузило танк на трал, после чего бронемашина была доставлена в пункт дислокации, добавили в Западном военном округе.
Как сообщал УНН, перед началом генеральной репетиции военного парада в Киеве в среду заглох танк.
Можем повторить !!! pic.twitter.com/coboJLPAsQ- Мuд Роисся (@Fake_MIDRF) 23 августа 2018
В Курске на параде упал танк pic.twitter.com/7teWWubsrK— Meduza (@meduzaproject) 23 серпня 2018 р.