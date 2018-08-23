На параді у російському Курську перекинувся танк Т-34
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У четвер після параду в Курську з нагоди 75-річчя перемоги в Курській битві перекинувся танк Т-34, механік-водій не постраждав. Про це повідомили в прес-службі Західного військового округу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"23 серпня близько 12:10 за московським часом у місті Курськ після завершення параду при навантаженні на трал танк Т-34 з'їхав з платформи і перекинувся. Механік-водій танка не постраждав", - повідомили в прес-службі.
Ремонтний підрозділ, який прибув на місце, оперативно завантажив танк на трал, після чого бронемашина була доставлена в пункт дислокації, додали в Західному військовому окрузі.
Як повідомляв УНН, перед початком генеральної репетиції військового параду в Києві у середу заглох танк.
Можем повторить!!! pic.twitter.com/coboJLPAsQ— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 серпня 2018 р.
В Курске на параде упал танк pic.twitter.com/7teWWubsrK— Meduza (@meduzaproject) 23 серпня 2018 р.