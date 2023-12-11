На островах Тонга произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на островах Тонга в 06:33:33 по Гринвичу в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук GFZ, передает УНН.

Детали

Эпицентр землетрясения на глубине 264,9 км сначала был определен на 18,86 градуса южной широты и 175,54 градуса западной долготы. Эпицентр землетрясения находился на юго-западе, в 134 км от города Нейафу, в котором проживает 4 300 человек. Согласно официальной информации глубина очага - 195 км.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на Сейшельских островах была объявлена чрезвычайная ситуация после мощного взрыва в промышленной зоне на главном острове Маэ, а также наводнения.

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