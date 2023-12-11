На островах Тонга произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
  •  14647 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
  •  86287 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  193532 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  219071 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  197487 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  185501 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  179853 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  165731 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  173606 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  165589 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  151364 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  145886 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143896 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  134466 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143641 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Пообщался с артиллеристами и пехотинцами: командующий ВС Швеции генерал Бюден посетил передовую

Пообщался с артиллеристами и пехотинцами: командующий ВС Швеции генерал Бюден посетил передовую

  •  120848 просмотра
Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

  •  112236 просмотра
В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

  •  111437 просмотра
Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

  •  108324 просмотра
В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

  •  100654 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-ostrovakh-tonga-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoi-bolee-6-ballov

На островах Тонга произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 07:33  •  23624 просмотра

Read in English

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на островах Тонга 11 ноября на глубине 195 км с эпицентром в 134 км к юго-западу от города Нейафу.

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на островах Тонга в 06:33:33 по Гринвичу в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук GFZ, передает УНН.

Детали

Эпицентр землетрясения на глубине 264,9 км сначала был определен на 18,86 градуса южной широты и 175,54 градуса западной долготы. Эпицентр землетрясения находился на юго-западе, в 134 км от города Нейафу, в котором проживает 4 300 человек. Согласно официальной информации глубина очага - 195 км.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на Сейшельских островах была объявлена чрезвычайная ситуация после мощного взрыва в промышленной зоне на главном острове Маэ, а также наводнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений - Copernicus

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
На островах Тонга стався землетрус магнітудою понад 6 балів
An earthquake with a magnitude of more than 6 points occurred on the islands of Tonga
Новости по теме

На островах Тонга произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на островах Тонга 11 ноября на глубине 195 км с эпицентром в 134 км к юго-западу от города Нейафу.

Новости Мира •   •  23624 просмотра
На островах Тонга произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов

На Луганщине активизировалась авиация рф, захватчики устроили рейд по Беловодщине - ОВА

Российская авиация увеличила активность в Луганской области, оккупанты за сутки выпустили 537 снарядов по украинским позициям и селам, а также совершили рейд в Беловодском районе.

Война •   •  27204 просмотра
На Луганщине активизировалась авиация рф, захватчики устроили рейд по Беловодщине - ОВА

НАПК открыло реестр деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло реестр деклараций для публичного доступа, учитывая меры безопасности, и уточнило, что некоторые документы могут быть временно изъяты во время военного положения.

Общество •   •  24840 просмотра
НАПК открыло реестр деклараций

россияне свозят на север Донетчины бетонные "зубы дракона" - Андрющенко

Российские войска перемещают бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", в направлении севера Донецкой области, сообщил Петр Андрющенко.

Война •   •  26661 просмотра
россияне свозят на север Донетчины бетонные "зубы дракона" - Андрющенко

Ночью 18 "шахедов" сбили на юге, два из них - в Одесской области

Украинская противовоздушная оборона сбила 18 беспилотников "шахед", запущенных из Крыма по южным регионам, нанеся материальный ущерб, но без жертв. Пожары, возникшие в результате атак, были быстро ликвидированы

Война •   •  26812 просмотра
Ночью 18 "шахедов" сбили на юге, два из них - в Одесской области

Харьковская область подверглась авиаударам российской авиации, без жертв

Российские авиаудары по окрестностям пяти населенных пунктов Харьковской области зафиксированы за прошедшие сутки, но обошлось без жертв.

Война •   •  27751 просмотра
Харьковская область подверглась авиаударам российской авиации, без жертв

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

В Украине продавцы-консультанты, бухгалтеры, водители и курьеры остаются востребованными, а средняя заработная плата сейчас составляет 18,5 тысяч гривен.

Экономика •   •  80614 просмотра
Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Ночная атака рф на Киевскую область: обломки упали на частном дворе, есть повреждения

Обломки после ночного обстрела повредили забор и здание в частном дворе в Киевской области; глава областной военной администрации сообщил, что объекты критической инфраструктуры не пострадали.

Война •   •  28781 просмотра
Ночная атака рф на Киевскую область: обломки упали на частном дворе, есть повреждения

В Киеве грузовик наехал на электроопору: есть пострадавший

Водитель грузовика был травмирован и госпитализирован после столкновения с электроопорой в Киеве, заблокировав подъезд к автозаправочной станции.

Киев •   •  24403 просмотра
В Киеве грузовик наехал на электроопору: есть пострадавший

Оккупанты совершили 78 обстрелов Запорожской области, атаковали 15 беспилотниками

Российские войска нанесли 78 ударов по Запорожской области, в том числе 15 ударов с беспилотников, без жертв и разрушений, о чем сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

Война •   •  25378 просмотра
Оккупанты совершили 78 обстрелов Запорожской области, атаковали 15 беспилотниками