На оккупированной Луганщине россияне составляют списки "забронированных" работников накануне принудительной мобилизации - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  14130 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

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ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  35906 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  125623 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  126711 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177472 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166049 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154907 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215950 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181332 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176945 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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18 марта 2024, 18:47  •  501852 просмотра

На оккупированной Луганщине россияне составляют списки "забронированных" работников накануне принудительной мобилизации - ОВА

россияне готовятся усилить принудительную мобилизацию местного населения в оккупированной Луганской области, собирая списки необходимых работников, которые будут освобождены от призыва, и отменяя отсрочки для тех, кто не попал в списки.

Война •   •  4715 просмотра
На оккупированной Луганщине россияне составляют списки "забронированных" работников накануне принудительной мобилизации - ОВА

В Харькове прогремел взрыв: предварительно, есть попадания - мэр

В Шевченковском районе Харькова произошел взрыв, по предварительным данным - попадание, детали выясняются.

Общество •   •  12399 просмотра
В Харькове прогремел взрыв: предварительно, есть попадания - мэр

Флорида ограничит доступ несовершеннолетних к социальным сетям

Во Флориде принят закон, ограничивающий доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет, чтобы бороться с зависимостью и защитить психическое здоровье несовершеннолетних.

Новости Мира •   •  10404 просмотра
Флорида ограничит доступ несовершеннолетних к социальным сетям

Из-за непогоды обесточены около 70 населенных пунктов Одесской и Николаевской областей

Около 70 населенных пунктов в Одесской и Николаевской областях обесточены из-за неблагоприятных погодных условий. Линии электропередач повреждены сильным ветром в Одесской области. В Николаевской области часть потребителей обесточена из-за налипания мокрого снега.

Общество •   •  10548 просмотра
Из-за непогоды обесточены около 70 населенных пунктов Одесской и Николаевской областей

Украина получила 880 млн долл. транша МВФ - Шмыгаль

Украина получила $880 млн от МВФ в качестве третьего транша финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования для покрытия приоритетных бюджетных расходов и поддержки макрофинансовой стабильности.

Экономика •   •  9389 просмотра
Украина получила 880 млн долл. транша МВФ - Шмыгаль

россияне сосредоточили усилия на Лиманском направлении, используют артиллерию и авиацию - Лысогор

Россияне взяли оперативную паузу на Купянском направлении и сосредоточили атаки на Лиманском направлении. Один из самых горячих участков - Белогоровка, где противник пытался найти слабые места в обороне ВСУ.

Война •   •  8162 просмотра
россияне сосредоточили усилия на Лиманском направлении, используют артиллерию и авиацию - Лысогор

Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу - министр

Украина готова принять систему лицензирования экспорта агропродукции в Польшу, чтобы решить проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции, переговоры между двумя странами находятся на продвинутой стадии и, как ожидается, продолжатся на этой неделе.

Экономика •   •  7291 просмотра
Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу - министр

Кулеба обратился к западным союзникам: "Дайте нам проклятые Patriot"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине системы противовоздушной обороны типа Patriot, чтобы сбивать модернизированные российские авиационные управляемые бомбы, из-за которых Украина теряет позиции на фронте.

Война •   •  8939 просмотра
Кулеба обратился к западным союзникам: "Дайте нам проклятые Patriot"

Эрдоган в начале мая собирается в США на встречу с Байденом - СМИ

Президент Турции Эрдоган планирует посетить Вашингтон в начале мая, чтобы встретиться с президентом США Байденом для обсуждения двусторонних отношений, российско-украинской войны и ситуации в Газе.

политика •   •  8468 просмотра
Эрдоган в начале мая собирается в США на встречу с Байденом - СМИ

Свириденко: Шведский бизнес хочет инвестировать в украинские высокотехнологичные сектора

Шведский бизнес заинтересован в расширении своего присутствия в Украине и сотрудничества в высокотехнологичных секторах, таких как энергетика, телекоммуникации и кибербезопасность, о чем шла речь во время встречи между украинскими и шведскими чиновниками.

Экономика •   •  8140 просмотра
Свириденко: Шведский бизнес хочет инвестировать в украинские высокотехнологичные сектора