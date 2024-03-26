На оккупированной Луганщине россияне составляют списки "забронированных" работников накануне принудительной мобилизации - ОВА

На оккупированной Луганщине россияне готовятся к усилению "мобилизации" местного населения и собирают списки "забронированных" рабочих. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что военкоматы так называемой "лнр" собирают с предприятий списки наиболее важных работников из числа забронированных. В частности, вчера и сегодня соответствующие документы необходимо подать в Довжанске.

Накануне усиления принудительной мобилизации захватчики рассчитывают, какое количество мужчин они могут призвать, не разыскивая. Тем, кто не войдет в представленные списки, должны аннулировать отсрочку - объяснил Лисогор.

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Также он рассказал, что госслужащих-коллаборационистов будут обучать в российской академии народного хозяйства как правильно работать на захваченных территориях. Для соответствующих курсов набирают группы по 50 человек.

Они должны знать, как действовать в случае выявления политической дестабилизации в каждом из оккупированных регионов, а также как противодействовать информационным атакам "со стороны западных спецслужб", которые "распространяются на население". То есть, усиливать российскую пропаганду - рассказал председатель ОВА.

Напомним

россияне запустили программу подготовки "государственных служащих" для работы в оккупационных администрациях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.