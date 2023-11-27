На оккупированной Луганщине многие населенные пункты остаются без света - Власенко
Киев • УНН
В оккупированной Луганской области сложилась критическая ситуация с повсеместным отключением электроэнергии, плохой мобильной связью и многочисленными пожарами из-за проблем с отоплением. В частности в Северодонецке существенно повреждена система отопления. Тем временем российские войска безуспешно пытались штурмовать Купянское направление.
По всей так называемой называемой "ЛНР" ухудшается ситуация с отоплением, которое во многих населенных пунктах не предоставляется, а из-за неосторожного обращения - очень много пожаров. Кроме того сложная ситуация с мобильной связью, при этом в коммунальном смысле только в Луганске ситуация несколько отличается. Об этом сообщил Роман Власенко, председатель Северодонецкой райгосадминистрации, передает УНН.
Ухудшение погоды, я думаю, все почувствовали. В оккупированных территориях также очень много населенных пунктов и населения остаются сейчас без света, очень плохая ситуация с мобильной связью по всей так называемой ЛНР. (...) За последнее время наблюдается очень много пожаров - в населенных пунктах люди неосторожно обращаются с отоплением, или все же не выдерживает проводка. Зимой ситуация ухудшается, отопление не предоставляется, света становится меньше, из-за того, что потребление увеличивается - ситуация там критическая
По словам Романа Власенко, в Северодонецке уровень повреждения систем отопления очень значительный, и хотя людей там не очень много, успехов в жилобеспечении нет. При этом, в коммунальном смысле, только в Луганске ситуация не такая, как в других городах области - по электричеству более-менее нормально. Но, как указывает Власенко, в городе тоже проблемы с канализацией, водой.
Что касается ситуации в военном плане, как заметил председатель Северодонецкой райгосадминистрации, сейчас немного спокойнее, возможно это связано с погодой. Тем не менее российские оккупанты пытались вести штурмы на Купянском направлении.
Оккупанты пытались вести штурмы Серебрянского лесничества, Новоселовка на Купянском направлении, но реально без успехов. Потери несут в целом они огромные, около 150 человек в сутки, - это результат работы Сил Обороны. Все равно используется артиллерия и авиация, но успехов не имеют. Ребята уверенно держат оборону и дают отпор, и даже локально где-то контратакуют
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На оккупированной Луганщине многие населенные пункты остаются без света - Власенко
В оккупированной Луганской области сложилась критическая ситуация с повсеместным отключением электроэнергии, плохой мобильной связью и многочисленными пожарами из-за проблем с отоплением. В частности в Северодонецке существенно повреждена система отопления. Тем временем российские войска безуспешно пытались штурмовать Купянское направление.
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