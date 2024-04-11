На оккупированной Луганщине критически не хватает лекарств, местные ищут препараты по объявлениям - ОВА

На оккупированных частях Луганщины критически не хватает лекарств, поэтому местные ищут медикаменты среди знакомых. Об этом рассказал председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

По его словам, о нехватке медицинских препаратов на захваченных в 2022 году территориях говорят постоянно.

Захватчики уничтожили всю инфраструктуру, а создавать что-то с нуля они и не собирались. Кроме того, обеспечить регулярные доставки тоже не в состоянии.

В Рубежном с лекарствами сложилась критическая ситуация. Горожане вынуждены искать препараты по соседям и через объявления. Интернета в населенном пункте нет уже достаточно долго. Поэтому соответствующие текстовые сообщения размещают на подъездах и заборах - рассказал Лисогор.

Дополнение

Между тем жителям освобожденных сел регулярно Украина обеспечивает гуманитарную помощь - как вот хлеб вчера, или продуктовые наборы на прошлой неделе.

Доставляем еще и то, что они заказывают - бытовые вещи, хозяйственные материалы, даже семена для прифронтовой территории. Несмотря на постоянные обстрелы, в среду организовали доставку жителям Невского и Новолюбовки - подытожил председатель ОВА.

Напомним

На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют ежемесячно являться в военный комиссариат.