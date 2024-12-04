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На оккупированных территориях в" пансионатах " для пожилых людей нечеловеческие условия - Сопротивление

На оккупированных территориях в" пансионатах " для пожилых людей нечеловеческие условия - Сопротивление

Киев  •  УНН

 • 1167 просмотра

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На временно оккупированных территориях Украины в пансионатах для пожилых людей критическая ситуация из-за нехватки медикаментов и персонала. Недавно в Крыму из-за замены необходимых лекарств на имеющиеся умерла 73-летняя женщина.

На временно оккупированных территориях Украины нечеловеческие условия в" пансионатах " для пожилых людей. Об этом сообщает Центру национального сопротивления, пишет УНН.

Нечеловеческие условия, хамство и нехватка жизненно необходимых медицинских препаратов. Так сегодня выглядит ситуация в большинстве так называемых пансионатов для пожилых людей на временно оккупированных территориях Украины. Да вот паспортизировать российскими бумажками своих подопечных управители уже успели на все 100%. В большинстве случаев люди даже не понимали какие документы заполняют и подписывают,

- говорится в нем.

По данным ЦНС, недавно в аннексированном Крыму 73-летняя женщина скончалась в пансионате для пожилых людей только из-за того, что управительница-коллаборантка заведения решила поменять необходимые препараты на те, которые попросту были в наличии.

Причиной такой "халатности" медицинских работников на ВОТ Украины стала критическая нехватка кадров.

С начала российской оккупации большинство медиков отказались сотрудничать с врагом. А ушедшие на коллаборацию с кремлем часто отвечают за измену после встречи с представителями Движения Сопротивления,

- добавили в ЦНС.

Напомним

Во временно оккупированных районах Запорожской области работники ЖКХ не получают зарплату с лета. Из-за этого наблюдается массовое увольнение работников и критическая нехватка персонала.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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