Оккупанты заставляют украинцев на захваченных территориях Украины брать российские паспорта - иначе у людей угрожают отбирать их машины. об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В ЦНС объясняют, что россияне анонсировали завершение «переходного периода» по страхованию собственного авто на временно оккупированных территориях.

Так, с 1 января 2025 года все должны застраховать авто в российских компаниях. Однако для этого необходимо иметь паспорт рф. Без страхования враг угрожает владельцам конфискацией авто.

В рамках политики отрицания существования украинской нации враг принудительно паспортизирует украинцев, и для этого совершает шантаж. Однако даже в таких условиях местное население воздерживается от получения красной макулатуры - заявили в Сопротивлении.

Центр национального сопротивления призывает местное население по возможности избегать получения паспорта и саботировать инициативы врага.

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