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В Одесской области запрещено движение транспорта на дорогах общего пользования

В Одесской области запрещено движение транспорта на дорогах общего пользования

Киев • УНН

 • 8820 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В связи с ухудшением погодных условий оперативным штабом было принято решение запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

"В связи с ухудшением погодных условий оперативным штабом было принято решение запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов с 09.00 11 января 2017 г., кроме автодорог М-05 "Киев-Одесса", М-05-01 "Обход г. Одессы" и М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" (на Таганрог)", - говорится в сообщении.

Информация об открытии движения транспортных средств будет предоставлена ​​дополнительно.

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