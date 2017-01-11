В Одесской области запрещено движение транспорта на дорогах общего пользования
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В связи с ухудшением погодных условий оперативным штабом было принято решение запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.
"В связи с ухудшением погодных условий оперативным штабом было принято решение запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов с 09.00 11 января 2017 г., кроме автодорог М-05 "Киев-Одесса", М-05-01 "Обход г. Одессы" и М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" (на Таганрог)", - говорится в сообщении.
Информация об открытии движения транспортных средств будет предоставлена дополнительно.