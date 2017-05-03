В Одесской области изъяли более 2 тыс. л контрафактного алкоголя
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 3 мая. УНН. Правоохранители Одессы обнаружили в контейнерах, расположенных на автостоянке Малиновского района города, подпольный цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий известных мировых брендов рынка алкогольных напитков. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Управлении защиты экономики в Одесской области.
Подготовленная продукция фасовалась злоумышленниками в нестандартную упаковку, а именно в картонные боксы емкостью 2 и 3 литра - так называемые "bag in box". Сбыт контрофакта осуществлялся через сеть интернет.
"Во время проведения санкционированных обысков на складах сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области изъяли более 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости подготовленной для фасовки и 250 единиц готовой продукции", - отметили в полиции.
Данные внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.229, ст.227 УК Украины.
Как сообщал УНН, эксперт, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отмечает, что в Украине до 50% рынка продуктов питания и до 80% рынка крепкого алкоголя является контрафактом.
Также, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя.