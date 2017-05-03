На Одещині вилучили понад 2 тис. л контрафактного алкоголю
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 травня. УНН. Правоохоронці Одеси виявили в контейнерах, розташованих на автостоянці Малиновського району міста, підпільний цех із виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів відомих світових брендів ринку алкогольних напоїв. Про це кореспонденту УНН повідомили в Управлінні захисту економіки в Одеській області.
Підготовлена продукція фасувалась зловмисниками у нестандартну упаковку, а саме у картонні бокси ємністю 2 та 3 літра — так звані “bag in box”. Збут контрофакту здійснювався мережею інтернет.
“Під час проведення санкціонованих обшуків на складах працівники Управління захисту економіки в Одеській області вилучили понад 2 тис. літрів спиртовмісної рідини підготовленої для фасування та 250 одиниць готової продукції”, — зазначили в поліції.
Дані внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.229, ст.227 КК України.
Як повідомляв УНН, експерт, директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко зазначає, що в Україні до 50% ринку продуктів харчування та до 80% ринку міцного алкоголю є контрафактом.
Також, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.