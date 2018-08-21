В Одесской области будут судить убийцу в погонах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего-убийцы. Об этом сообщила военная прокуратура Южного региона Украины, передает УНН.
“17 августа 2018 года в Ивановский районный суд Одесской области направлен обвинительный акт относительно военнослужащего ВСУ, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство)”, — говорится в сообщении.
Как выяснилось, 12 марта 2018 года старший солдат, находясь на территории магазина-бара в пгт. Петровка Одесской области в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений с гражданским лицом, во время драки нанес последнему два удара ножом в область паха слева и в тыльную часть правой ноги выше колена. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью потерпевшего, от чего он скончался на месте происшествия.
С учетом полученных в ходе осуществления досудебного расследования доказательств, которые в полной мере доказывают вину подозреваемого, военному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания на гауптвахте.
Досудебное расследование осуществлялось Ивановским ОП Раздельнянского ОП ГУНП в Одесской области.
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