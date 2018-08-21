На Одещині судитимуть вбивцю у погонах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Військова прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця-вбивці. Про це повідомила військова прокуратура Південного регіону України, передає УНН.
“17 серпня 2018 року до Іванівського районного суду Одеської області направлено обвинувальний акт щодо військовослужбовця ЗСУ, який звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України (Умисне вбивство)”, — йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, 12 березня 2018 року старший солдат, перебуваючи на території магазину-бару в смт. Петрівка Одеської області у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті особистих неприязних відносин з цивільною особою, під час бійки завдав останньому два удари ножем в область паху зліва і в тильну частину правої ноги вище коліна. Отримані травми виявилися несумісними з життям потерпілого, від чого він помер на місці події.
З урахуванням отриманих у ході провадження досудового розслідування доказів, які в повній мірі доводять вину підозрюваного, військовому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину і обрано запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті.
Досудове розслідування здійснювалося Іванівським ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області.
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