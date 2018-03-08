В Одесской области пограничники обнаружили радиоактивную посылку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Кучурган" обнаружили 100 компасов, радиационный фон которых превышал допустимую норму в 10 раз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, в пункт пропуска "Кучурган" на выезд из Украины на автомобиле молдавской регистрации прибыл гражданин Украины. Мужчина перевозил почтовые отправления, полученные в Одессе.
Во время прохождения пограничной проверки сработал комплекс контроля за выявлением радиоактивных и ядерных материалов типа "Янтарь".
Сразу же автомобиль был отведен на опасное расстояние от путешественников и служебных помещений пункта пропуска.
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"В дальнейшем пограничники совместно с представителем таможни и инспектором экологической службы с помощью переносного универсального радиометра-спектрометра подробно обследовали транспортное средство. В салоне автомобиля было обнаружено почтовую посылку, радиационный фон которой превышал более чем в 10 раз допустимые нормы. Оказалось что такой фон излучали 100 компасов Адрианова, которые содержались в коробке", - говорится в сообщении.
Мужчина пояснил, что эти компасы вез для реализации в Молдове.
Опасные приборы изъяты, по данному факту пограничники сообщили местные органы власти и компетентные правоохранительные органы.