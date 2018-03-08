На Одещині прикордонники виявили радіоактивну посилку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску “Кучурган” виявили 100 компасів, радіаційний фон яких перевищував допустиму норму у 10 разів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Так, до пункту пропуску “Кучурган” на виїзд з України на автомобілі молдовської реєстрації прибув громадянин України. Чоловік перевозив поштові відправлення, отримані в Одесі.
Під час проходження прикордонної перевірки спрацював комплекс контролю за виявленням радіоактивних та ядерних матеріалів типу “Янтар”.
Одразу ж автомобіль був відведений на небезпечну відстань від подорожуючих та службових приміщень пункту пропуску.
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"В подальшому прикордонники спільно з представником митниці та інспектором екологічної служби за допомогою переносного універсального радіометру-спектрометру детально обстежили транспортний засіб. В салоні автомобіля було виявлено поштову посилку, радіаційний фон якої перевищував більш ніж в 10 разів допустимі норми. Виявилося що такий фон випромінювали 100 компасів Адріанова, які містились у коробці," - йдеться в повідомленні.
Чоловік пояснив, що ці компаси віз для реалізації у Молдові.
Небезпечні прилади вилучені, по цьому факту прикордонники повідомили місцеві органи влади та компетентні правоохоронні органи.