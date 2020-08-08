В Одесской области оборвался лифт с ребенком внутри
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Одесской области в городе Черноморск на третьем этаже оборвался лифт с ребенком внутри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
"8 августа в 7:16 поступило сообщение о том, что в жилом доме оборвался лифт. По прибытию на место вызова спасатели установили, что в 9-ти этажном жилом доме оборвался лифт с 3-го на 1-й этаж, в котором находилась ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделением ГСЧС с помощью шансового инструмента двери лифта открыты, ребенка, ориентировочно 10 лет, спасено и передано родителям.
Обстоятельства происшествия и личные данные ребенка устанавливаются.
Напомним, в Запорожье на пляже на 6-летнего мальчика упал металлический пляжный грибок.