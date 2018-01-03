Новый год на массовых мероприятиях в Украине отпраздновали 1,5 млн человек

"Во время новогодних праздников на территории Украины прошли около 800 массовых мероприятий с участием около 1,5 миллиона граждан. Спокойствие украинцев охраняли 10,5 тысячи правоохранителей. Кроме того, силы ГоСЧС Украины осуществили 3025 выездов, для предупреждения пожаров и решения чрезвычайных ситуаций, а также было уничтожено 256 взрывоопасных предметов", - проинформировал С.Яровой.

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Напомним, из-за неосторожного обращения с пиротехникой на Новый год в Украине получили травмы двое детей и мужчина.