Новий рік на масових заходах в Україні відсвяткували 1,5 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Під час новорічних свят правоохоронці забезпечили публічну безпеку близько 800 масових заходів на належному рівні. Про це під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН.
"Під час новорічних свят на території України пройшли близько 800 масових заходів, за участю близько 1,5 мільйона громадян. Спокій українців охороняли 10,5 тисячі правоохоронців. Крім того, сили ДСНС України здійснили 3025 виїздів, для попередження пожеж та вирішення надзвичайних ситуацій, а також було знищено 256 вибухонебезпечних предметів", - проінформував С.Яровий.
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Нагадаємо, через необережне поводження з піротехнікою на Новий рік в Україні отримали травми двоє дітей і чоловік.