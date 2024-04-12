На Николаевщине завтра День траура по погибшим от атаки рф 11 апреля

Завтра, 13 апреля, в Николаевской области объявлено Днем траура по погибшим в результате ракетного удара рф по Николаеву 11 апреля, который унес жизни пяти человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Николаевскую ОГА.

"13 апреля в Николаевской области объявлено Днем траура по погибшим в результате российской ракетной атаки по городу Николаеву", - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, с целью почтения памяти жертв российской ракетной атаки в День траура на всей территории области приспустят Государственный Флаг Украины.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано отменить проведение концертно-развлекательных мероприятий. Руководителям телерадиокомпаний предложено внести изменения в теле- и радиопередачи.

Напомним

Количество погибших в результате ракетного удара по Николаеву увеличилось до пяти. Сегодня, 12 апреля, в больнице скончался 37-летний мужчина, который получил тяжелые ранения. Сейчас пять гражданских погибли. 4 человека получили ранения.