В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
  •  83215 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
  •  110384 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
  •  119141 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
  •  140415 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
  •  150537 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  143298 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  141762 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  168977 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  172896 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153883 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ

В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 14:39  •  5299 просмотра

Read in English

Российскую управляемую ракету Х-59, выпущенную из истребителя Су-34, уничтожили Силы обороны в Николаевской области.

В Николаевской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, запущенная российскими войсками, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

В Николаевской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная из российского истребителя Су-34

- сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Ранее

В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете на Николаевщине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
На Миколаївщині знищили російську ракету Х-59 - ПС ЗСУ
Ukrainian Armed Forces destroy Russian X-59 missile in Mykolaiv region
Новости по теме

В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ

Российскую управляемую ракету Х-59, выпущенную из истребителя Су-34, уничтожили Силы обороны в Николаевской области.

Война •   •  5299 просмотра
В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ

В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов

Национальный банк Украины прогнозирует незначительный рост количества мигрантов, которые возвращаются в этом году, и ожидает, что в 2025 году вернется около 400 000 мигрантов. Эти прогнозы учитывают повышенные риски безопасности и адаптацию мигрантов к жизни за рубежом.

Экономика •   •  7596 просмотра
В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов

В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024

В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024, определив количество заданий и время, отведенное на каждый предмет.

Общество •   •  5293 просмотра
В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024

россия завербовала на войну против Украины более 200 непальцев - глава МИД Непала

россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен. Непал требует от россии прекратить этот набор, репатриировать тех, кто служит, предоставить компенсацию семьям погибших и помочь в освобождении пленных.

Война •   •  7229 просмотра
россия завербовала на войну против Украины более 200 непальцев - глава МИД Непала

На сервисы столичной кольцевой электрички осуществлена хакерская атака, есть проблемы с приобретением билетов

Хакерская атака на сервисы Киевской кольцевой электрички привела к временным трудностям в приобретении билетов через чат-бот и терминалы Укрзализныци. Другие компании, в частности "Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность", также сообщили о сбоях в работе ИТ-систем из-за кибератак.

Общество •   •  6172 просмотра
На сервисы столичной кольцевой электрички осуществлена хакерская атака, есть проблемы с приобретением билетов

Франция о заявлениях рф по катастрофе Ил-76: россия приучила нас относительно лжи

Франция выражает скептицизм относительно заявлений россии о катастрофе военно-транспортного самолета Ил-76 24 января.

Война •   •  16826 просмотра
Франция о заявлениях рф по катастрофе Ил-76: россия приучила нас относительно лжи

На Киевщине во время пожара в доме погиб мужчина

В Бориспольском районе Киевской области во время пожара в доме погиб мужчина, вероятно, из-за неисправности печного отопления.

Криминал и ЧП •   •  12986 просмотра
На Киевщине во время пожара в доме погиб мужчина

Взял покататься: в Ровенской области подросток на BMW влетел в металлический забор, одной из пассажирок понадобилась медпомощь

17-летний парень без водительского удостоверения врезался на BMW в металлическое ограждение. В медицинской помощи нуждалась 16-летняя пассажирка.

Криминал и ЧП •   •  12896 просмотра
Взял покататься: в Ровенской области подросток на BMW влетел в металлический забор, одной из пассажирок понадобилась медпомощь

В США планируют впервые казнить человека с помощью азота

В США состоится первая казнь с помощью газа азота приговоренного к смертной казни Кеннета Юджина Смита, после того, как его апелляция была отклонена.

Новости Мира •   •  12407 просмотра
В США планируют впервые казнить человека с помощью азота

На следующей неделе в Украину прибудет новый глава ОБСЕ

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Борг посетит Украину, подтвердив поддержку ее суверенитета и осудив военную агрессию россии. Борг также призвал к немедленному выводу российских войск из Украины.

Политика •   •  13962 просмотра
На следующей неделе в Украину прибудет новый глава ОБСЕ