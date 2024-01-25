В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ

В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов

Национальный банк Украины прогнозирует незначительный рост количества мигрантов, которые возвращаются в этом году, и ожидает, что в 2025 году вернется около 400 000 мигрантов. Эти прогнозы учитывают повышенные риски безопасности и адаптацию мигрантов к жизни за рубежом.