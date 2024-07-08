В Николаевской области от обломков из-за утренней атаки рф горела сухая трава: пожары уже ликвидированы

В Николаевской области утром произошло несколько пожаров сухой травы, вызванных падением обломков сбитых крылатых ракет во время вражеской атаки, они были ликвидированы, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В результате падения обломков крылатых ракет, сбитых силами ПВО, в области возникло несколько пожаров сухой травы - сообщил Ким в Telegram.

По его словам, по состоянию на 13:56 "все пожары ликвидированы".

"Предварительно без пострадавших и повреждений", - отметил Ким.

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