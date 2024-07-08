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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаевской области от обломков из-за утренней атаки рф горела сухая трава: пожары уже ликвидированы

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 11:39  •  10517 просмотра

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Несколько пожаров сухой травы, вызванных падением обломков сбитых крылатых ракет во время вражеской атаки, были ликвидированы.

В Николаевской области утром произошло несколько пожаров сухой травы, вызванных падением обломков сбитых крылатых ракет во время вражеской атаки, они были ликвидированы, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В результате падения обломков крылатых ракет, сбитых силами ПВО, в области возникло несколько пожаров сухой травы

- сообщил Ким в Telegram.

По его словам, по состоянию на 13:56 "все пожары ликвидированы".

"Предварительно без пострадавших и повреждений", - отметил Ким.

В Николаевской области вражеским обстрелом задело пожарный автомобиль, поврежден ангар на территории агропредприятия8 июля 2024, 06:00 • 20167 просмотров

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