В Николаевской области от обломков из-за утренней атаки рф горела сухая трава: пожары уже ликвидированы
Киев • УНН
Несколько пожаров сухой травы, вызванных падением обломков сбитых крылатых ракет во время вражеской атаки, были ликвидированы.
В Николаевской области утром произошло несколько пожаров сухой травы, вызванных падением обломков сбитых крылатых ракет во время вражеской атаки, они были ликвидированы, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
В результате падения обломков крылатых ракет, сбитых силами ПВО, в области возникло несколько пожаров сухой травы
По его словам, по состоянию на 13:56 "все пожары ликвидированы".
"Предварительно без пострадавших и повреждений", - отметил Ким.
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