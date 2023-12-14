В Николаевской области ночью уничтожили пять "шахедов", враг нанес ракетный удар
Киев • УНН
Пять беспилотников "шахед" были уничтожены средствами ПВО в Николаевской области; российские войска обстреляли Очаков, окрестности Снигиревки и Куцурубскую общину, жертв не зафиксировано.
В Николаевской области ночью уничтожили пять вражеских ударных дронов типа Shahed, ночью и утром российские войска атаковали окрестности Снигиревки ракетой, Очаков и Куцурубскую громаду - из артиллерии. Об этом сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
В ночь на 14 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено пять ударных БпЛА типа "Shahed-131/136"
Детали
По словам главы ОВА, вчера, 13 декабря, в 11:00, 21:01 и сегодня утром, 14 декабря, в 04:16, 04:40 и 05:06 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет.
Также вчера, 13 декабря, в 10:38, 11:02 и сегодня утром, 14 декабря, в 05:10, по данным Кима, вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенным пунктам Яселка и Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет.
"Ночью, 13 декабря, произошел ракетный обстрел на окраине города Снигиревка Снигиревской громады. Зафиксировано попадание ракеты С-300 по открытой территории за пределами населенного пункта. Пострадавших нет", - указал глава ОВА.
Дополнение
В ночь на 14 декабря Силы обороны сбили 41 из 42 российских "шахедов", которые волнами запускались из Крыма и рф.
В Николаевской области ночью уничтожили пять "шахедов", враг нанес ракетный удар
Пять беспилотников "шахед" были уничтожены средствами ПВО в Николаевской области; российские войска обстреляли Очаков, окрестности Снигиревки и Куцурубскую общину, жертв не зафиксировано.
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