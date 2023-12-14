В Николаевской области ночью уничтожили пять "шахедов", враг нанес ракетный удар

В Николаевской области ночью уничтожили пять вражеских ударных дронов типа Shahed, ночью и утром российские войска атаковали окрестности Снигиревки ракетой, Очаков и Куцурубскую громаду - из артиллерии. Об этом сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 14 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено пять ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" - сообщил Ким в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, вчера, 13 декабря, в 11:00, 21:01 и сегодня утром, 14 декабря, в 04:16, 04:40 и 05:06 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской громады. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет.

Также вчера, 13 декабря, в 10:38, 11:02 и сегодня утром, 14 декабря, в 05:10, по данным Кима, вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенным пунктам Яселка и Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет.

"Ночью, 13 декабря, произошел ракетный обстрел на окраине города Снигиревка Снигиревской громады. Зафиксировано попадание ракеты С-300 по открытой территории за пределами населенного пункта. Пострадавших нет", - указал глава ОВА.

Дополнение

В ночь на 14 декабря Силы обороны сбили 41 из 42 российских "шахедов", которые волнами запускались из Крыма и рф.