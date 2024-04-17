На Львовщине БЭБ разоблачили компания, которая ввозила новые вещи под видом секондхенда, чтобы не платить пошлину

Во Львовской области правоохранители разоблачили компанию, которая системно уклонялась от уплаты таможенных платежей. По подсчетам детективов БЭБ государственный бюджет недополучил более 7,5 млн грн таможенных платежей. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности, передает УНН.

Установлено, что компания при импорте иностранных товаров подала в органы Гостаможслужбы Украины документы о ввозе на таможенную территорию Украины подержанной одежды весом более 16 тонн. Однако не отразила сведения относительно примерно 34 тыс. новых вещей. Таким образом государственный бюджет недополучил более 7,5 млн грн таможенных платежей. - рассказали в БЭБ.

Детали

Сейчас детективы ТУ БЭБ во Львовской области проводят осмотр на территории одного из пунктов пропуска Львовской таможни. Уже изъяты и арестованы 34 тысячи единиц новой одежды и обуви.

Досудебное расследование продолжается.

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