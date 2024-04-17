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На Львовщине БЭБ разоблачили компания, которая ввозила новые вещи под видом секондхенда, чтобы не платить пошлину
Предприятие на Львовщине систематически уклонялось от уплаты более 7,5 млн грн таможенных платежей, ввозя новые товары под видом бывших в употреблении.
Медийщики требуют уволить Гуменюк с должности коммуникационщика ОК "Юг": чем вызвано недовольство
Журналисты требуют увольнения Натальи Гуменюк с должности офицера по коммуникациям ОК "Юг" за запрет освещения военных преступлений россии и введение необоснованных ограничений на работу СМИ.
Латвия отправит первую партию беспилотников в Украину
Латвия отправит первую партию беспилотников, произведенных своей военной промышленностью, в поддержку Украины.
В Запорожье разоблачили подпольную оружейную мастерскую, которая изготавливала боеприпасы для преступников
В Запорожье полиция разоблачила подпольную оружейную мастерскую, изъяв более 7000 патронов, заготовки под патроны, оружие и оборудование.
США поддерживает разблокирование замороженных активов рф в пользу Украины: какие пути рассматривают
США и союзники по G7 изучают пути разблокирования почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, при этом рассматриваются такие варианты, как использование активов в качестве залога или конфискация процентного дохода.
В МВД Грузии заявили об 11 задержанных на митинге против закона "об иноагентах"
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Усиление ПВО, предоставление снарядов и срыв планов врага: о чем Умеров говорил с главой Пентагона
Министр обороны Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином планы противника, пути их срыва, а также необходимость усиления противовоздушной обороны Украины большим количеством ракет.
Киевщина уже передала более 100 генераторов - Кравченко посетил Харьковскую область
Киевская область передала более 100 генераторов, павербанков, зарядных станций и топлива в Харьковскую область в рамках акции "Подари свет Харькову", чтобы помочь решить сложную ситуацию с электроснабжением в регионе.
"Ваш финансовый счет добавлен": МВД предупредили о новой схеме кибермошенников
Министерство внутренних дел предупредило о новой схеме кибермошенничества, когда мошенники рассылают сообщения о том, что "Ваш финансовый счет пополнился", со встроенными ссылками на мошеннические ресурсы для похищения данных и средств граждан.