Во Львовской области задержали группу злоумышленников, причастных к разбойным нападениям
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Правоохранители во Львовской области задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойных нападений на пункты обмена валют и других преступлений на территории области, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.
Задержали злоумышленников после совершения разбойного нападения на пункт обмена валют в городе Трускавец. 20 августа около 2:20 двое из них совершили шесть выстрелов в окно финансового учреждения, пытаясь повредить стекло, чтобы затем проникнуть в помещение. Когда им это не удалось, они скрылись с места происшествия.
Вскоре их задержали сотрудники полиции и изъяли оружие, маски, перчатки и другие вещественные доказательства.
"Известно, что в преступную группу входило четыре человека возрастом от 20 до 23 лет, жители Стрыйского и Турковского районов. Нападение на трускавецкий обменник - не единственное преступление, к которому они причастны. Злоумышленники действовали с особой дерзостью и цинизмом, используя оружие и различные автомобили", - сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.
По решению суда четырем нападающим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внести залог.
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 и ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Проводится досудебное расследование и проверка задержанных о причастности их к другим уголовным преступлениям.