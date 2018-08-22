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Во Львовской области задержали группу злоумышленников, причастных к разбойным нападениям

Киев • УНН

 • 10018 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Правоохранители во Львовской области задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойных нападений на пункты обмена валют и других преступлений на территории области, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.

Во Львовской области задержали группу злоумышленников, причастных к разбойным нападениям

Задержали злоумышленников после совершения разбойного нападения на пункт обмена валют в городе Трускавец. 20 августа около 2:20 двое из них совершили шесть выстрелов в окно финансового учреждения, пытаясь повредить стекло, чтобы затем проникнуть в помещение. Когда им это не удалось, они скрылись с места происшествия.

Вскоре их задержали сотрудники полиции и изъяли оружие, маски, перчатки и другие вещественные доказательства.

"Известно, что в преступную группу входило четыре человека возрастом от 20 до 23 лет, жители Стрыйского и Турковского районов. Нападение на трускавецкий обменник - не единственное преступление, к которому они причастны. Злоумышленники действовали с особой дерзостью и цинизмом, используя оружие и различные автомобили", - сообщил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

По решению суда четырем нападающим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внести залог.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 и ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Проводится досудебное расследование и проверка задержанных о причастности их к другим уголовным преступлениям.

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