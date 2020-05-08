Во Львовской области за сутки резко возросло число зараженных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. За сутки во Львовской области - 65 положительных ПЦР-тестов, в целом по области на утро 8 мая 660 инфицированных коронавирусом, умерло уже 18 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского городского совета.
"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 660 случаев инфицирования коронавирусом, из них 18 - летальные", - сообщили в мэрии.
Известно, что 18-й умерший пациент - из Червонограда. Умер в больнице в Винниках.
При этом в области 138 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 315 ПЦР-тестов, из которых 65 - положительные.
На данный момент в инфекционной больнице находятся 143 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.
Напомним, накануне утром во Львовской области было 595 инфицированных коронавирусом.