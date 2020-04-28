Во Львовской области будут страховать медиков, которые борются с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. С сегодняшнего дня стартует проект страхования всех медиков Львовской области и Львова на случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Советник главы Львовской ОГА Андрей Матолыч сообщил, что выплаты получат медики, госпитализированные в учреждения здравоохранения с подтвержденным диагнозом и положительным ПЦР тестом.
"... мы проработали возможность создания страхового фонда для медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. У страховых компаний пока нет возможностей предложить альтернативные варианты страхования медиков, поэтому мы предложили страховым компаниям создать стабилизационный фонд платежей в случае наступления страхового случая среди медиков...", - сообщил Матолыч.
По его словам, это уникальное предложение позволит придать уверенности, покоя и стабильности тем медикам, которые ежедневно подвергаются опасности.
"По состоянию на сегодня во Львовской области 49 подтвержденных случаев инфицирования среди медиков. ... это страхование будет дополнительной помощью и стимулом для медиков. Страхованию подлежат все медики, работающие с инфицированными пациентами. Унифицированный перечень медиков был сформирован на основании списков каждой опорной больницы, что утверждается главными врачами. Таким образом, общая сумма страхового фонда будет соответствовать общей сумме благотворительных взносов. Каждая гривна будет переведена на счет страховой компании, которая, согласно международным стандартами и правилами страхования, будет контролировать выплаты медикам по каждому случаю", - отметил советник главы.
Напомним, в Украине сегодня почти 20% от всех, кто болеет коронавирусом - это медицинские работники.