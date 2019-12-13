Во Львовской области совершено разбойное нападение на предпринимателя

Четверо неизвестных проникли в помещение предпринимателя и напали на него и его жену. Хозяев избили. После этого нападавшие забрали деньги, которые им удалось найти. Всего грабителям удалось завладеть деньгами в сумме несколько тысяч гривен. После этого они скрылись с места происшествия предварительно повредив устройство, записывающее видео с камер наблюдения.

Пострадавшие госпитализированы в больницу. По факту разбойного нападения начато досудебное расследование.

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