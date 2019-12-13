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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 18969 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 89864 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 131770 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 136977 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 133533 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 164138 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 114711 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110145 просмотра

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Во Львовской области совершено разбойное нападение на предпринимателя

Во Львовской области совершено разбойное нападение на предпринимателя

Киев  •  УНН

 • 20525 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В селе Бартатов Городецкого района Львовской области совершено разбойное нападение на руководителя предприятия, осуществляющего продажу автотоваров, а именно масел и автокосметики. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Четверо неизвестных проникли в помещение предпринимателя и напали на него и его жену. Хозяев избили. После этого нападавшие забрали деньги, которые им удалось найти. Всего грабителям удалось завладеть деньгами в сумме несколько тысяч гривен. После этого они скрылись с места происшествия предварительно повредив устройство, записывающее видео с камер наблюдения.

Пострадавшие госпитализированы в больницу. По факту разбойного нападения начато досудебное расследование.

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