Во Львовской области мужчине сообщили о подозрении в убийстве знакомого
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во Львовской области следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастном к убийству знакомого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
За совершенное подозреваемому грозит наказание - до пятнадцати лет лишения свободы.
В Жидачевское отделения полиции 19 апреля поступило сообщение о том, что в доме, расположенном в одном из сел района, могло произойти убийство. По указанному адресу немедленно вихалы опертивникы уголовной полиции, следственно-оперативная группа, группы реагирования патрульной полиции, а также сотрудники других служб территориального подразделения полиции.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины без признаков жизни с телесными повреждениями и установили личность погибшего - 54-летнего местного жителя. Также было установлено, что к совершению преступления может быть причастен 52-летний односельчанин погибшего.
К поискам злоумышленника был задействован полицейский пес и вскоре правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его в порядке ст.208 УПК Украины.
Проведенными первоочередными действиями следователи установили, что в тот день погибший пришел в гости к своему односельчанина. Во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин нанес гостю удар топором по голове, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, во Львовской области пьяный мужчина убил жену.