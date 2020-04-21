На Львівщині чоловіку повідомили про підозру у вбивстві знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Львівщині слідчі повідомили про підозру зловмиснику, причетному до вбивства знайомого. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
За вчинене підозрюваному загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
У Жидачівське відділення поліції 19 квітня надійшло повідомлення про те, що у будинку, розташованому в одному з сіл району, могло статись вбивство. За вказаною адресою негайно вихали опертивники кримінальної поліції, слідчо-оперативна група, групи реагування патрульної поліції, а також співробітники інших служб територіального підрозділу поліції.
На місці події поліцейські виявили тіло чоловіка без ознак життя з тілесними ушкодженнями та встановили особу загиблого – 54-річного місцевого мешканця. Також було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний 52-річний односельчанин загиблого.
До розшуків зловмисника був задіяний поліцейський собака і невдовзі правоохоронці встановили місце перебування чоловіка та затримали його в порядку ст.208 КПК України.
Проведеними першочерговими діями слідчі встановили, що у той день загиблий прийшов у гості до свого односельчанина. Під час розпивання спиртного між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар завдав гостю удару сокирою по голові, спричинивши тілесні ушкодження, від яких той помер.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Досудове розслідування триває.
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