В Луганской области российские войска непрерывно уничтожают прифронтовые села, из них удалось эвакуировать еще трех человек, а на оккупированных территориях ожидают 1,5 миллиона тонн мусора в год из ростова и воронежа, оккупанты задерживают зарплаты педагогам, сообщили в понедельник в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

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"Вчера удалось эвакуировать в Краматорск 63-летнего мужчину из Макеевки. В одном из центральных регионов страны его ожидает жена. 77-летний мужчина и 76-летняя женщина решились покинуть Невское. Они будут жить на Харьковщине. (...) россияне непрерывно уничтожают эти прифронтовые села - уцелевших домов там почти не осталось. Находиться в Невском, Новолюбовке, Макеевке крайне опасно", - подчеркнул глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Только за вчерашний день, по словам главы ОВА, противник совершил на этом участке фронта 153 обстрела. Из ствольной артиллерии ударил по Невскому и Макеевке. Из реактивной - по Невскому. Применил почти сотню беспилотников. Атаковали россияне вблизи Стельмаховки, Андреевки, Макеевки.

На оккупированных территориях, по данным ОВА, обещанные в течение двух последних лет перерабатывающие станции оккупанты так и не начали строить, а "мусор в так называемую "лнр" уже поступает с территории рф". "В воронеже и ростове рассчитывают избавляться таким образом от 1,5 млн тонн отходов в год. И россиянам глубоко безразлично, что мусор никто не будет перерабатывать. В "лнр" не против принимать его, потому что это - указание кремля", - отметили в ОВА.

"Проблемы не только у горняков - почти два месяца учителя с Кременщины, работающие на россиян, пытались выбить зарплату за май и отпускные. Но 15 миллионов рублей куда-то исчезли из бюджета, оставив более 500 человек ни с чем. Сейчас якобы договорились о дополнительно выделенных средствах. Виновных нашли, но это, конечно же, не россияне", - сообщили в ОВА.

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