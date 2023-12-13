На Луганщине россияне усиливают контроль над населением, устанавливают камеры с распознаванием лиц
Киев • УНН
Россияне усиливают наблюдение в оккупированном Луганске, устанавливая камеры распознавания лиц и увеличивая количество патрулей, нацеленных на дезертиров и мужчин призывного возраста. Неблагоприятные погодные условия ограничили использование беспилотников и воздуха, поэтому российские войска полагаются на артиллерию.
Во временно оккупированном Луганске и области захватчики усиливают контроль над местным населением, устанавливая камеры и организуя дополнительные патрули. Об этом и об общей ситуации на оккупированных и деоккупированных территориях сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор на своей странице в Telegram, передает УНН.
В Луганске россияне начали устанавливать камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лица. Такими системами обустроены крупные города рф, что позволяет фсб держать население под тотальным контролем
Детали
По словам главы ОВА, такая система наблюдения позволяет установить не только пол и возраст, но и личность человека.
Также он сообщил, что в городе Рубежное Луганской области оккупанты организовали дополнительные патрули. Они разыскивают дезертиров, а также проверяют гражданское население, чтобы выявить мужчин призывного возраста.
Что касается ситуации на фронте, то там тяжелые погодные условия затрудняют активно применять дроны и авиацию. Поэтому россиян пока поддерживает, преимущественно, артиллерия.
Вчера Силы обороны обороны отбили две атаки вблизи Макеевки. Огневое давление враг устроил от Нововодяного до Невского, не минуя Макеевку. В дополнение артиллерия и минометы противника сосредоточили внимание на Белогоровке и Серебрянском лесу.
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На Луганщине россияне усиливают контроль над населением, устанавливают камеры с распознаванием лиц
Россияне усиливают наблюдение в оккупированном Луганске, устанавливая камеры распознавания лиц и увеличивая количество патрулей, нацеленных на дезертиров и мужчин призывного возраста. Неблагоприятные погодные условия ограничили использование беспилотников и воздуха, поэтому российские войска полагаются на артиллерию.
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