На Луганщине россияне усиливают контроль над населением, устанавливают камеры с распознаванием лиц

Во временно оккупированном Луганске и области захватчики усиливают контроль над местным населением, устанавливая камеры и организуя дополнительные патрули. Об этом и об общей ситуации на оккупированных и деоккупированных территориях сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор на своей странице в Telegram, передает УНН.

В Луганске россияне начали устанавливать камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лица. Такими системами обустроены крупные города рф, что позволяет фсб держать население под тотальным контролем - написал Лысогор.

Детали

По словам главы ОВА, такая система наблюдения позволяет установить не только пол и возраст, но и личность человека.

Также он сообщил, что в городе Рубежное Луганской области оккупанты организовали дополнительные патрули. Они разыскивают дезертиров, а также проверяют гражданское население, чтобы выявить мужчин призывного возраста.

Что касается ситуации на фронте, то там тяжелые погодные условия затрудняют активно применять дроны и авиацию. Поэтому россиян пока поддерживает, преимущественно, артиллерия.

Вчера Силы обороны обороны отбили две атаки вблизи Макеевки. Огневое давление враг устроил от Нововодяного до Невского, не минуя Макеевку. В дополнение артиллерия и минометы противника сосредоточили внимание на Белогоровке и Серебрянском лесу.

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