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На Луганщине оккупанты безрезультатно пытались атаковать Макеевку - Лысогор

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 08:40  •  21373 просмотра

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Российские войска пытались атаковать поселки Терны, Невское и Макеевку, но потерпели неудачу; плохая погода препятствовала использованию авиации и беспилотников. Кроме того, принудительная паспортизация в Лисичанске была неудачной.

Российские оккупанты вчера двинулись в сторону донецких Тернов и попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали 

В тяжелых погодных условиях нашим военным приходится отбивать постоянные штурмы россиян. Вчера оккупанты двинулись в сторону донецких Тернов, что неподалеку от Невского, а также попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно. В то же время из-за непогоды вновь затруднено применение авиации и дронов. За прошедшие сутки враг использовал их по одному разу

- написал Лысогор.

Кроме того, он сообщил, что в Лисичанске провалили принудительную паспортизацию.

Единственный отчет, которым оккупанты раньше могли хвастаться, - недавние так называемые "первые выборы". Но к ним допускали даже лиц без каких-либо документов, поэтому этот показатель не отражает процент паспортизированных. В городе до сих пор не функционирует паспортный стол. Для замены документов нужно ехать в соседние населенные пункты. Еще труднее одиноким пожилым людям

- сообщил Лысогор.

Он отметил, что лица, называющие себя социальными работниками, конечно что ожидают их, но по домам не обходят. Позвонить за помощью пенсионер или маломобильный человек тоже не в состоянии, потому что отключена связь.

Дополнение

Количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки уменьшилось. Впрочем, враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы.

Вокруг Авдеевки горячо, россияне штурмуют малыми группами со многих направлений - БарабашВокруг Авдеевки горячо, россияне штурмуют малыми группами со многих направлений - Барабаш12 декабрь 2023, 16:11 • 32632 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Occupants tried to attack Makiivka and Lysohor in Luhansk region to no avail
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На Луганщине оккупанты безрезультатно пытались атаковать Макеевку - Лысогор

Российские войска пытались атаковать поселки Терны, Невское и Макеевку, но потерпели неудачу; плохая погода препятствовала использованию авиации и беспилотников. Кроме того, принудительная паспортизация в Лисичанске была неудачной.

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