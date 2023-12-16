На Луганщине оккупанты безрезультатно пытались атаковать Макеевку - Лысогор
Киев • УНН
Российские войска пытались атаковать поселки Терны, Невское и Макеевку, но потерпели неудачу; плохая погода препятствовала использованию авиации и беспилотников. Кроме того, принудительная паспортизация в Лисичанске была неудачной.
Российские оккупанты вчера двинулись в сторону донецких Тернов и попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
В тяжелых погодных условиях нашим военным приходится отбивать постоянные штурмы россиян. Вчера оккупанты двинулись в сторону донецких Тернов, что неподалеку от Невского, а также попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно. В то же время из-за непогоды вновь затруднено применение авиации и дронов. За прошедшие сутки враг использовал их по одному разу
Кроме того, он сообщил, что в Лисичанске провалили принудительную паспортизацию.
Единственный отчет, которым оккупанты раньше могли хвастаться, - недавние так называемые "первые выборы". Но к ним допускали даже лиц без каких-либо документов, поэтому этот показатель не отражает процент паспортизированных. В городе до сих пор не функционирует паспортный стол. Для замены документов нужно ехать в соседние населенные пункты. Еще труднее одиноким пожилым людям
Он отметил, что лица, называющие себя социальными работниками, конечно что ожидают их, но по домам не обходят. Позвонить за помощью пенсионер или маломобильный человек тоже не в состоянии, потому что отключена связь.
Дополнение
Количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки уменьшилось. Впрочем, враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы.
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На Луганщине оккупанты безрезультатно пытались атаковать Макеевку - Лысогор
Российские войска пытались атаковать поселки Терны, Невское и Макеевку, но потерпели неудачу; плохая погода препятствовала использованию авиации и беспилотников. Кроме того, принудительная паспортизация в Лисичанске была неудачной.
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