На Луганщине оккупанты безрезультатно пытались атаковать Макеевку - Лысогор

Российские оккупанты вчера двинулись в сторону донецких Тернов и попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

В тяжелых погодных условиях нашим военным приходится отбивать постоянные штурмы россиян. Вчера оккупанты двинулись в сторону донецких Тернов, что неподалеку от Невского, а также попытались атаковать Макеевку. Все эти попытки завершились для противника безрезультатно. В то же время из-за непогоды вновь затруднено применение авиации и дронов. За прошедшие сутки враг использовал их по одному разу - написал Лысогор.

Кроме того, он сообщил, что в Лисичанске провалили принудительную паспортизацию.

Единственный отчет, которым оккупанты раньше могли хвастаться, - недавние так называемые "первые выборы". Но к ним допускали даже лиц без каких-либо документов, поэтому этот показатель не отражает процент паспортизированных. В городе до сих пор не функционирует паспортный стол. Для замены документов нужно ехать в соседние населенные пункты. Еще труднее одиноким пожилым людям - сообщил Лысогор.

Он отметил, что лица, называющие себя социальными работниками, конечно что ожидают их, но по домам не обходят. Позвонить за помощью пенсионер или маломобильный человек тоже не в состоянии, потому что отключена связь.

Дополнение

Количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки уменьшилось. Впрочем, враг продолжает активные пехотные атаки и артиллерийские обстрелы.



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