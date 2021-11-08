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В Луганской области под вражеский обстрел попал газопровод: возник огненный факел в несколько метров

Киев • УНН

 • 20164 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во время обстрела вблизи села Нижнее Луганской области российско-оккупационные войска повредили газопровод высокого давления, в результате чего без газа осталось 773 абонента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные АО "Луганскгаз".

В Луганской области под вражеский обстрел попал газопровод: возник огненный факел в несколько метров

Цитата

"7 ноября 2021 года около 16 часов во время обстрела вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи села Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров", — говорится в сообщении.

Детали

Как отмечают, оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.

Без газоснабжения осталось 773 абонента: в селе Нижнее — 445, в селе Крымское — 328.

Сейчас осматривают газопровод и устанавливают степень его повреждения.

Напомним

В течение прошлых суток, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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