В Луганской области под вражеский обстрел попал газопровод: возник огненный факел в несколько метров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во время обстрела вблизи села Нижнее Луганской области российско-оккупационные войска повредили газопровод высокого давления, в результате чего без газа осталось 773 абонента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные АО "Луганскгаз".
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"7 ноября 2021 года около 16 часов во время обстрела вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи села Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров", — говорится в сообщении.
Детали
Как отмечают, оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.
Без газоснабжения осталось 773 абонента: в селе Нижнее — 445, в селе Крымское — 328.
Сейчас осматривают газопровод и устанавливают степень его повреждения.
Напомним
В течение прошлых суток, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.