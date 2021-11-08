На Луганщині під ворожий обстріл потрапив газопровід: виник вогняний факел у кілька метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Під час обстрілу поблизу села Нижнє Луганської області російсько-окупаційні війська пошкодили газогін високого тиску, унаслідок чого без газу залишилося 773 абоненти. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані АТ "Луганськгаз".
Цитата
"7 листопада 2021 року приблизно 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу села Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначають, оперативне перекриття засувок дало змогу ліквідувати вогненний стовп та уникнути масштабної пожежі.
Без газопостачання залишилося 773 абоненти: у селі Нижнє — 445, у селі Кримське — 328.
Наразі оглядають газопровід і встановлюють ступінь його пошкодження.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.