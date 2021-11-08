На Луганщині під ворожий обстріл потрапив газопровід: виник вогняний факел у кілька метрів

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"7 листопада 2021 року приблизно 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу села Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів", — ідеться у повідомленні.

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Як зазначають, оперативне перекриття засувок дало змогу ліквідувати вогненний стовп та уникнути масштабної пожежі.

Без газопостачання залишилося 773 абоненти: у селі Нижнє — 445, у селі Кримське — 328.

Наразі оглядають газопровід і встановлюють ступінь його пошкодження.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.