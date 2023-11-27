На Купянском направлении к штурмам оккупантов присоединяются бывшие "вагнеровцы", на Бахмутском - рф активизировала использование дронов - Сырский
Киев • УНН
Бывшие бойцы "вагнера" участвуют в штурмах на купянском направлении, россия активизирует использование беспилотников на Бахмутском направлении, боевые столкновения продолжаются.
На Купянском направлении российские оккупанты приобщают к штурмам бывших бойцов пвк "вагнер". На Лиманском направлении враг пытается штурмовать в районе Серебрянского леса. А на Бахмутском - оккупанты активизировали использование дронов. Об этом этом сообщил Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет УНН.
На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используют подразделения, сформированные из бывших заключенных шторм, шторм z, шторм v. Фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам
Детали
По его словам его словам, никаких успехов на данном направлении российские оккупанты не имеют.
Как сообщается, боевые действия продолжаются неподалеку Ивановки, Синьковки, Харьковской области.
Что касается ситуации на Лиманском направлении, то там враг пытается штурмовать в районе Серебрянского леса. По словам Сырского, активно применяет бомбардировочную, истребительную авиацию и вертолёты огневой поддержки.
На Бахмутском направлении российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с позиций в Клищеевке. На этом направлении российские оккупанты активизировали использование дронов-камикадзе.
Успехи у врага на Бахмутском направлении отсутствуют, указал Сырский.
З начала месяца российские оккупанты потеряли 8690 личного состава, уничтожено или повреждено 1002 единицы военной техники, из которых 109 танков, 175 боевых бронированных машин и более двухсот артиллерийских систем и минометов различного калибра.
Дополнение
В течение прошедших суток произошло 63 боевых столкновения. В целом враг нанес 1 ракетный и 34 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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На Купянском направлении к штурмам оккупантов присоединяются бывшие "вагнеровцы", на Бахмутском - рф активизировала использование дронов - Сырский
Бывшие бойцы "вагнера" участвуют в штурмах на купянском направлении, россия активизирует использование беспилотников на Бахмутском направлении, боевые столкновения продолжаются.
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