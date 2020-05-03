На “Кременчугской птицефабрике” рассказали о ситуации на предприятии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Ночью 1 мая на ОДО “Кременчугская птицефабрика” произошла авария в системе энергообеспечения, сообщает УНН.
Предприятие 3-и сутки борется за восстановление энергоснабжения для обеспечения стабильной работы систем жизнеобеспечения птичников (есть проблемы в работе системы вентиляции). Сейчас осуществляется капитальный ремонт подстанций и линий электропередач на территории предприятия.
В устранении аварии принимают участие сотрудники предприятия и несколько бригад подрядных организаций, которые работают по 24 часа в сутки, чтобы в максимально короткие сроки завершить восстановительные работы.