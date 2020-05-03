На "Кременчуцькій птахофабриці" розповіли про ситуацію на підприємстві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Вночі 1 травня на ТДВ "Кременчуцька птахофабрика" сталася аварія в системі енергозабезпечення, повідомляє УНН.
Підприємство 3-ю добу бореться за відновлення енергопостачання для забезпечення стабільної роботи систем життєзабезпечення пташників (є проблеми в роботі системи вентиляції). Зараз здійснюється капітальний ремонт підстанцій і ліній електропередач на території підприємства.
В усуненні аварії беруть участь співробітники підприємства і кілька бригад підрядних організацій, які працюють по 24 години на добу, щоб в максимально короткі терміни завершити відновлювальні роботи.