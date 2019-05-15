На КПВВ на Донбассе в очередях собрались более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 220 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 46000 человек и 5,3 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей незаконные вооруженные формирования продолжают создавать искусственные очереди на пропускных пунктах.